Rottweil Gruppe behandelt das Thema Barmherzigkeit

Gemeindereferentin Maria Angela Mariano leitete zur Einstimmung einen Reigentanz an zu dem Lied "Preise den Herrn meine Seele". Einige Worte von Papst Franziskus zum "Jahr der Barmherzigkeit", das jetzt zum Ende des Kirchenjahres beendet wird, führten hin zum Thema.

In Kleingruppen machten sich die Anwesenden Gedanken zu Leitfragen wie etwa "Was heißt es, barmherzig zu sein?", "Kenne ich Personen, von denen ich sagen kann, dass sie barmherzig sind?". Begriffe, wie "Gnade", "Mitleid", "Mitgefühl" und "Liebe" konnten in einen Zusammenhang mit "Barmherzigkeit" gestellt werden.

Bildbetrachtung zum Leben der Heiligen Elisabeth