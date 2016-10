Unter dem Motto "Lauf Dich frei! Ich spiel Dich an!" fand kürzlich in ganz Baden-Württemberg zum siebten Mal der "Grundschulaktionstag" statt, ein Projekt des Handballverbandes Württemberg (HVW). An diesem Vormittag wurden die Kinder in spielerischer Form an den Handballsport herangeführt. Auch die Erst- und Zweitklässler der Grundschule Neufra stärkten Ihren Teamgeist. 19 begeisterte Kinder und das Trainergespann hatten jede Menge Spaß am Handball und diesem ereignisreichen Vormittag. Bei verschiedenen Koordinationsübungen überraschte manches Kind die Lehrerin und das Trainergespann. Foto: Schule