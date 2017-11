Rottweil Grüne: Kameralamtsgarten ist hochkarätiges Stadtgrün

Für die Grünen geht es um nichts geringeres als um hochkarätiges Stadtgrün und um die Bauvorschriften im historischen Stadtkern. Zunächst stellte Stadträtin Ingeborg Gekle-Maier klar, dass sie jüngst im Kulturausschuss nicht für die Fraktion sprach, sondern ihre persönliche Meinung äußerte. Für sie steht außer Frage, dass der Kameralamtsgarten ein grünes Kleinod ist, das Schutz verdient. Mehr noch: "Der Garten sollte später im Rahmen einer möglichen Landesgartenschau sogar aufgewertet werden", betonte sie – etwa indem er auch öffentlich zugänglich wird. Im Ausschuss ging es ihr darum, die Situation differenziert zu prüfen, also auch die Interessen des Hotels Johanniterbad einzubeziehen. Immerhin handelt es sich hier um einen Traditionsbetrieb, der in Energieversorgung und kulinarischem Angebot bewusst auf Nachhaltigkeit setzt.

Das konnten die Vorstandsmitglieder nachvollziehen. Doch da war auch die Sorge, ob ein jahrelanges Parkplatzprovisorium sich nicht doch schleichend in einen Dauerzustand verwandelt. Zu bedenken sei zudem, so Frank Sucker, dass Mobilität sich ohnehin so tief greifend umwälze, dass sich klassische Parkplatzprobleme in nicht allzu ferner Zukunft völlig neu stellten.

Am folgenden Tag sammelte die grüne Runde sich im Kameralamtsgarten und diskutierte mit Anwohnern. Klaus-Georg Fuchs wies auf die Bauvorschriften im Stadtkern hin, die neue Stellplätze auf Grünanlagen grundsätzlich verböten. Für Stadtrat Hubert Nowack war die Sache klar: "Ein Hotel muss mit den baulichen Einschränkungen in einer historischen Innenstadt nun halt selbst klarkommen." Eine intransparente städtische Informationspolitik beklagte vor allem Gerhard Widmer, Pächter des Gartens.