Rottweil Großgefängnis könnte 2024 fertig sein

Mitte des Jahres soll die Auslobung erfolgt sein, für einen offenen Wettbewerb in zwei Phasen. Zum Jahreswechsel auf 2018 ist dann die erste Jurierung geplant, bei der 20 Arbeiten für die zweite Runde ausgewählt werden. "Im Sommer 2018 haben wir dann den Wettbewerbsgewinner", erklärte Steier. In der Jury mit drei Mitgliedern vertreten sein wird auch die Beteiligungsgruppe. Dieses Angebot des Landes wurde gestern gerne angenommen. Die Wahl fiel auf Albrecht Foth vom Bewährungshilfeverein, auf Ruth Steinhilber vom Bürgerforum Perspektiven Rottweil und auf Bernd Franz, NaBu-Vertreter in der Interessensgruppe der Umweltverbände.

Die Bürgerbeteiligung in Rottweil an diesem Projekt hält Gisela Erler für so vorbildlich und lobenswert, dass Florian Wahl vom Staatsministerium gestern eine Einladung der Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung aussprechen konnte. Nach der Sommerpause würde Erler die Mitglieder der Beteiligungsgruppe gerne in Stuttgart begrüßen.

Aber auch dem Amt Vermögen und Bau liegt daran, die Impulse und Ideen der Gruppe im weiteren Prozess zu haben. Schon in den Auslobungstext seien die bisherigen Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung eingeflossen. "Wir wollen den Dialog deshalb aufrecht erhalten", versprach Steier, den Austausch fortzuführen. Die Beteiligungsgruppe ist so nicht nur über die Jurymitglieder in den Wettbewerb eingebunden, sondern bekommt auch die Gelegenheit, nach Abschluss der ersten Phase die ausgewählten 20 Beiträge erläutert zu bekommen.