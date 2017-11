Rottweil Großes Finale: Test-Turm-Hülle ist vollendet

Zunächst sollte die Installation morgens beginnen, wegen starken Windes begannen die Arbeiten dann am Mittag. Die Installation der Membran hat das gesamte Planungsteam laut Thyssen Krupp vor besondere Herausforderungen gestellt: Für die Montage der Membran wurden besonders geschulte Monteure eingesetzt, die Zertifikate und Nachweise für Klettereinsätze in solchen Höhen besitzen. Bewegliche Arbeitsplattformen waren am Testturm im Einsatz, auf denen die Monteure sowohl die Außenfassade vermessen, als auch Abstandshalter und Rohre für die Konstruktion befestigt haben. Sie haben die Membran von oben nach unten in drei Abschnitten montiert. Durch den stufenweisen Übergang ist die Fassade im unteren Bereich annähernd blickdicht und wird nach oben hin durch das weitmaschigere Gewebe transparenter.

Die rund 17.000 Quadratmeter große Hülle aus dem polymerbeschichteten Glasfasergewebe verleiht dem Testturm für Aufzugsinnovationen sein finales Erscheinungsbild. Das Gewebe wurde in Bahnen von gut drei Metern Länge produziert und danach zu großen Membranfeldern verschweißt. Das Finale Teil vom Freitag war 22 Meter lang und zwölf Meter breit.

Das Planungsteam von Taiyo Europe hat sich mit 29 Mitarbeitern eigens um die Fertigung und Montage der Membran gekümmert. Die Arbeit der Experten von Taiyo Europe, die schon den Millennium Dome in London, den Airport von San Francisco, den Deutschen Pavillon bei der Expo in Mailand oder die Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart mit textiler Architektur ausgestattet haben, hat für große Aufmerksamkeit gesorgt.