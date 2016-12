Rottweil Großer Aufruhr wegen Mahnbescheiden

Recht sprechen wird bei diesem Verfahren eine besondere Herausforderung für die kleine Strafkammer unter dem Vorsitz von Wolfgang Heuer sein. Die Schwierigkeit einer Urteilsfindung liegt in der Beurteilung des Angeklagten. Im Gerichtssaal zeigt sich ein nicht ganz unsympathisch wirkender Mensch, der auch nicht auf den Kopf gefallen zu sein scheint. Doch agiert er bei seinen Eskapaden nicht wahnhaft? Der psychiatrische Sachverständige wird dies in seinem Gutachten verneinen, wie er gestern bereits deutlich macht. Heuer hingegen betont seine Meinung noch entschiedener, bei solchen abstrusen Taten müsse man doch von krankhaftem Wahn getrieben sein. Zur Entwicklung ihres genauen Standpunktes will sich die Kammer nun einige Tage Zeit lassen, da dieser sich ganz wesentlich auf die Art des Urteils niederschlägt.

Der bereits in zahlreichen Fällen vorbestrafte Angeklagte zeigt sich als eine schwer durchschaubare Persönlichkeit, die auf einer Klaviatur zu spielen in der Lage ist, die jahrelang eine mehrere tausend Leute starke Fangemeinde angelockt haben soll. Wenn von seinem Kampf ums Wohnhaus während einer Enteignungsaktion die Rede ist, oder wenn er sich ausdrücklich von Reichsbürger-Gruppierungen distanziert ("Dazu gehöre ich nicht, deren Gewalttaten lehne ich absolut ab") kommt auch bei neutralen Beobachtern im Saal ein wenig Sympathie auf. Andererseits vermittelt der Angeklagte bei seinem PR-mäßigen Redeschwall in eigener Sache den Eindruck, dass da vieles schöngeredet wird. Nicht nur zu seiner beruflichen Vita.

Wieso man in ein solches Fahrwasser kommt, fragen sich Prozessbeobachter. Sind Traumatas wegen Schicksalsschlägen mit ausschlaggebend. Die Polizei entließ ihn einst unehrenhaft, auch seine erste Frau schickte ihn weg. Viele Fragen werden zu diesem Fall und seiner Hauptperson auch nach dem Urteilsspruch offen bleiben.