Rottweil Großer Aufgabenkatalog

Bis zu 500 Euro werde die Pflege pro Monat teurer, nicht zuletzt durch die Umstellung von Zwei-Bett- auf Ein-Bett-Zimmer. Zudem würden die Investitionskosten nicht mehr durch das Land gefördert. Aus Sicht des Landesseniorenrats sei es geboten, die Wertigkeit der Pflegekräfte zu steigern. Sie müssten einfach mehr verdienen. Kalbacher wies auf die Veranstaltung "Senioren im Parlament" am 17. März sowie auf die geplante Erhöhung der Zahl der Pflegestützpunkte von 48 auf 72 hin. Ein leidiges Thema bleibe die gerade für ältere Menschen oft so störende musikalische Untermalung von Wortbeiträgen im Fernsehen. Die bisherigen Vorstöße, diesbezüglich eine Verbesserung zu erreichen, seien verpufft, weil hier nur alle neun Landesanstalten der ARD zusammen einen entsprechenden Entschluss fassen könnten. Die Mitgliederversammlung des Kreisseniorenrats Rottweil findet am Mittwoch, 5. April, im großen Sitzungssaal des Landratsamts in Rottweil statt. Im Rahmen der Sitzung stellte sich Julika Schoch vor, seit Anfang Januar bei Regina Steimer und damit der Geschäftsstelle des Kreisseniorenrats im Landratsamt unter anderem für die Altenfachberatung zuständig. Sie soll zudem im engen Kontakt mit den Kommunen dazu beitragen, dass der Kreisseniorenplan mit Leben erfüllt wird. Weitere Aufgaben betreffen die Pflege der Homepage des Kreisseniorenrats sowie die Vernetzung der einzelnen Kümmerer vor Ort. Regina Steimer erklärte, dass sie auf den Brief eines Oberndorfers bezüglich der Praxis von Banken, künftig für beleghafte (schriftliche) Überweisungen höhere Gebühren als für Online-Überweisungen zu verlangen, versucht habe, zu erheben, wie die Banken im Kreis verfahren würden. Die Gebührenstruktur sei allerdings unübersichtlich. Man könne aber feststellen, dass die Gebühren in der Regel zum Nachteil derer, die keine Online-Überweisungen vornehmen könnten, ausfielen.