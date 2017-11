Rottweil Große Spielfreude bis zum Finale

Rottweil. Die Jugend der Stadtkapelle eröffnete das Konzert mit dem fanfarenartigen Werk "Where the Rivers meet" von Douglas Court und stellte anschließend mit "Pilatus: Mountain of Dragons" ihr technisches Können unter Beweis.

Den ersten "Leuchtturm" des Abends setzte die Jugendkapelle mit den Highlights aus der "Herr der Ringe"-Trilogie – "Die zwei Türme" –, um anschließend mit "Joy" spielfreudig den ersten Konzertteil abzuschließen.

Mit der fulminanten "Fanfare – The Benefaction from Sky and Mother Earth" startete die Stadtkapelle in den zweiten Teil des Konzertes. Speziell das Horn- und das Trompetenregister glänzten bei diesem Stück. "The White Tower" von Otto M. Schwarz verlangte dem Orchester in Sachen Artikulation, Intonation, Ausdauer und Zusammenspiel einiges ab. Das Ensemble präsentierte scheinbar mühelos die musikalische Interpretation einer wahren Begebenheit aus dem Jahre 1798 in drei Sätzen, überschrieben mit: der Plan, der Überfall und die Flucht.