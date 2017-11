Rottweil. Am Mittwoch haben unbekannte Täter, in der Zeit zwischen, 21.45 Uhr und 22.20 Uhr, eine Scheibe des Buswartehäuschens am Busbahnhof beschädigt. Die Unbekannten zertrümmerten das rund drei Quadratmeter große Sicherheitsglas – wie genau, ist der Polizei nicht bekannt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741/47 70, entgegen.