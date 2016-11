Rottweil Große Freude über die eigene Bibliothek

Rottweil. Am Freitag wurde sie – am bundesweiten Vorlesetag – offiziell ihrer Bestimmung übergeben. "Sprache ist der Schlüssel zur Welt", betonte Sonja Lepre, die Leiterin des Kindergartens. Deswegen sei es sehr wichtig, dass Kinder rechtzeitig an die Sprache herangeführt werden, sagte sie zu den Gästen, die zur Bibliothekseinweihung gekommen waren.

Etwa 80 Prozent der Kinder, die die Einrichtung besuchen haben interkulturelle Wurzeln. Aus diesem Grund gibt es eine spezielle Sprachförderung, die Ulrike Merz, Facherzieherin für Sprachbildung, seit April 2012 verantwortet.

Lange habe man bereits den Wunsch nach einer eigenen Bibliothek gehegt. "Und dieses Jahr ist er endlich wahr geworden", freut sich Lepre. Lange habe man auch nach dem richtigen Platz für die Bibliothek gesucht, den man nun im Eingangsbereich gefunden habe. Nicht zuletzt sei die Realisierung auch der Unterstützung des Elternbeirats zu verdanken, so die Erzieherin. Langsam aber stetig wachse die Zahl der Bücher, die von den Kindergartenkindern voller Begeisterung angeschaut werden. "Es wird bei uns auch regelmäßig vorgelesen", sagt Ulrike Merz. "Kinder erlernen die Sprache im Spiel und in der Auseinandersetzung mit Dingen, die sie faszinieren". So biete der Kindergarten ein optimales Umfeld für Sprachentwicklung.