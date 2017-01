Rottweil Große Freiheit Yukon

Nicht zu vergessen: Dawson City, die quirligste Stadt vor dem Nordpol. Darüber hinaus zeichnen Steinberg und Fischer in dieser authentischen Dokumentation eindrucksvolle Porträts der Menschen, die ihr Leben an den Ufern des Yukon auf ganz unterschiedliche Weise meistern. Ein Muss für alle Wildnis-Fans, die echte Reisegeschichten genauso lieben wie den faszinierendsten Strom Nordamerikas mit all seiner Freiheit, seinen Abenteuern, seiner Unberechenbarkeit.

Über 20 Jahre kennt Walter Steinberg den wilden Yukon. Mehrmals ist er ihn ganz und teilweise gepaddelt. Seit 2000 begleitet ihn seine Frau, die Biologin Siglinde Fischer, bei Touren durch die Wildnis. Die Filme und live-Reportagen der beiden spiegeln ihre Liebe zur nordischen Wildnis und zum Reisen aus eigener Kraft wider.

