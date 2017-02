Rottweil Große Familie beim närrischen Tanzcafé

Inzwischen im achten Jahr, hat sich dieser beschwingte Nachmittag zu einem festen und unverzichtbaren Fixpunkt im Vereinsleben des Ortsvereins entwickelt, ganz sicher auch durch die unentgeltliche Mitwirkung der Musiker Roland Stimmler und Werner Moser aus Villingendorf. Die flotten Melodien, mitreißend sympathisch gespielt, haben auch dieses Jahr wieder den Puls des Publikums genau getroffen. So konnte bei munteren Kreis-und Solotänzen, bei bunten Polonaisen kreuz und quer durch den Saal und natürlich bei Vorstellung und Prämierung der schönsten Kostüme der Lebensfreude freier Lauf gelassen und der Alltag vergessen werden.

Es sei die spürbare Lust der Menschen an Musik und Bewegung, die Freude am ausgelassen Miteinander, die das Duo immer wieder motiviert, hier bei der Lebenshilfe Musik zu machen und so auch selbst einen besonderen Nachmittag zu erleben.

Das Kuchenbuffet war längst abgeräumt, der Saal gefegt und hergerichtet, aber es wird dauern, bis den Gästen "Ein Stern, der deinen Namen trägt..." und die anderen Ohrwürmer dieses Nachmittagsprogramms aus dem Kopf gehen.