Rottweil Goldenes Licht in buntem Glas

Ziel der Fahrt war eine Ausstellung ihrer Glasbilder in der Galerie "Aller Art Kunst & Werk" in Heiligenberg. Dabei wurde auch der Weg zum Ziel: die Klosterkirche Birnau in ihrer Rokokopracht, das Münster der einst reichen Reichsstadt Überlingen mit den glanzvollen Altären der Künstlerfamilie Zürn und ein barockes Kleinod, die Dorfkirche von Betenbrunn waren Etappenziele.

In Heiligenberg standen dann die Glasbilder von Heckmann-Hageloch im Mittelpunkt. Über die handwerklichen Voraussetzungen dieser Kunst hatte Holger Hoffmann in der Werkstatt "Die Kunstglaser" die Interessenten am Tag vor der Reise bereits informiert. Die Ergebnisse der handwerklichen Arbeit und künstlerischen Intuition sind noch bis 27. Oktober in Heiligenberg ausgestellt. Die Künstlerin und ehemalige Kunsterzieherin am AMG in Rottweil erklärte an Beispielen, wie ein Bild entsteht und wie die Idee des Künstlers umgesetzt wird.

Die Galerie "Aller Art" besteht aus einem Bau aus Holz und Glas. Die Oktobersonne bescherte so den Glasbildern, was sie am besten zur Geltung bringt: goldenes Licht.