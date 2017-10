Rottweil Goldene Briefe für 21 fleißige Vorbilder

Kreis Rottweil. In feierlichem Rahmen in den Räumen der Bildungsakademie Rottweil eröffnete Kreishandwerksmeister Andreas Frank die Veranstaltung. "40 Jahre Meister im Handwerk – wer eine solche Auszeichnung erhält, hat viel geleistet in seinem Leben. Ohne jahrzehntelangen Fleiß, Tüchtigkeit und Kundenorientiertheit säßen die Jubilare nicht da", betonte Frank, der goldene Meisterbrief sei ein Zeugnis dafür, dass die Anwesenden ihr Handwerk verstehen. Vor allem ist der goldene Meisterbrief noch keine Ausmusterung. Er verbriefe vielmehr Erfahrung und Können, auf die das Handwerk mehr denn je angewiesen sei.

Schon immer ein Gütesiegel des Standes

"Der Meistertitel war schon immer ein Gütesiegel im Handwerk, und das ist heute auch noch so. Sie haben Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen und damit Vorsorge für die Zukunftssicherung der Betriebe und des Berufsstands getragen", dankte Frank. Der Kreishandwerksmeister betonte, die Jubilare seien ein Vorbild für alle nachfolgenden Meistergenerationen. Der Rottweiler Bürgermeister Christian Ruf freute sich über die schöne Tradition der Kreishandwerkerschaft, Jubiläums-Meisterfeiern auszurichten, um die Lebensleistung ihrer Handwerksmeister zu würdigen. Wer vor 40 Jahren seine Meisterurkunde erhalten habe, hinter dem liege ein langer Weg, der sicher auch über Stolpersteine oder Umwege geführt habe.