Rottweil Goethe und Gutenberg nachgespürt

Nach einem gemeinsamen Mittagessen stand der Besuch in der Kirche St. Stephan mit dem stimmungsvollen gotischen Kreuzgang auf dem Programm. Diese Kirche ist durch die Glasbilder von Marc Chagall weltberühmt.

Nun stehen weitere Aufführungen des Mysterienspiels bevor: am Sonntag, 12. November, wird es ab 17 Uhr in Brugg/St. Nikolaus (an der Orgel: Beate Vöhringer) zu sehen sein. Die erste Aufführung in Rottweil findet am Samstag, 25. November, ab 18 Uhr in St. Pelagius (an der Orgel: Silvia Helmstätter) statt. Weitere Aufführungen sind dann im neu renovierten Heilig-Kreuz-Münster am Mittwoch, 7. März 2018, ab 20 Uhr und am Sonntag, 11. März, ab 17 Uhr. Die Aufführungen dauern jeweils eine Stunde. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Weitere Informationen: www.mysterienspiel.de