Gesagt, getan. 1967 war es dann endlich soweit. Und seither sind nun am Dreikönigstag in Göllsdorf nicht nur die Sternsinger unterwegs, sondern auch die Abstauber. "Obwohl es nicht immer einfach war, überhaupt Leute zusammen zu bekommen", erinnert sich Ingo Kern, der die Abstauber Jahr für Jahr in der "Sonne" aussendet. "Es gab auch Zeiten, da waren wir nur zu dritt", erinnert er sich. Doch mittlerweile seien sie immer so um die zehn Leute. Und altersmäßig sei die Gruppe bunt gemischt.

Anton Ruof und Anton Werni sind heute nur noch beim Aussenden dabei. Aber immerhin. Sie blicken mit Stolz auf die Truppe, die das Brauchtum über fünf Jahrzehnte am Leben gehalten hat und es auch in Zukunft pflegen möchte. Die Zahl der Narrenhäuser wird schließlich nicht weniger, und so haben die Mannen um Ingo Kern immer gut zu tun.

Am 14. Januar gibt es in der "Sonne" ein großes Jubiläumsfest, bei dem das "Abstauben ohne Narrenzunft" gebührend gefeiert werden soll. "Wir haben alle eingeladen, die schon mal bei uns abgestaubt haben, alle Vereine und befreundeten Narrenzünfte", so Kern. "Alle, die mit uns feiern möchten, sind willkommen", lädt Wolfgang Ruof ein. Auch ein Programm soll es geben – mit einer Überraschung – mehr möchten die Abstauber nicht verraten.

Aber bevor Jubiläum gefeiert wird, müssen die Abstauber erst noch ihre Arbeit tun. Am 6. Januar um 10.30 Uhr werden sie wie alle Jahre von Ingo Kern in der "Sonne" ausgesendet.