Rottweil Göllsdorf: Brand vernichtet kostbare Sammlung

Gerhard Schwaibold blättert in den Seiten eines Schnellhefters. Auf diesen hat er alles fein säuberlich festgehalten. Größe, Alter, Herkunft und die Nummern der Schachteln. 69 Stück sind es. Sie enthalten das, was der Krippenbaumeister des bayerischen Fachverbands in den vergangenen 40 Jahren gesammelt und selbst hergestellt hat. 35 Krippen, mehr als 2000 zum Teil bis zu 150 Jahre alte Figuren namhafter Künstler aus fast allen Ecken dieser Welt, manche sogar aus Kenia. Es gibt sie nur noch auf Fotos und in der Erinnerung. Alles andere ist weg, zerstört.

Sammlung wird Raub der Flammen

Ein Feuer hat dem 77-Jährigen und seiner Frau Emma, die ihn in dem Hobby stets unterstützt hat, all das genommen, was er sich in seiner Freizeit in all den Jahren aufgebaut hat.