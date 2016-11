Rottweil Gleichgewicht im Körper gilt Aufmerksamkeit

Zum Themenbereich Basenfasten und Detox-Yoga referierte Birgit Gaffron. Sie ist Beraterin für ganzheitliche Gesundheit, Yoga-Lehrerin und Yoga-Therapeutin. Was übersäuert den Körper? Wie hoch soll der pH-Wert sein? Welche Krankheiten können bei gesunder Ernährung vermieden oder gelindert werden? Was verbirgt sich hinter Basenfasten? Mit solchen Fragen setzte sich die Referentin in ihrem Vortrag auseinander.

Im Durchschnitt bestünden nur circa 20 Prozent unserer Ernährung aus Basenbildnern wie Obst, Gemüse, Salat und Mineralwasser, betonte die Gesundheitsberaterin. Dies sei viel zu wenig, um ein natürliches Säure-Basen-Gleichgewicht zu schaffen. Dies könne am einfachsten durch eine basenüberschüssige Ernährung erreicht werden. Wichtig sei dabei auch körperliche Aktivität mit ausreichender Durchblutung der Muskulatur. Ansonsten entstehe Sauerstoffmangel, der zur Bildung von zusätzlicher Milchsäure führe.

Detox-Yoga