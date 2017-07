Rottweil Gleich dreimal die Traumnote

Rottweil. Am biotechnologischen Gymnasium, am Wirtschaftsgymnasium und am sozialwissenschaftlichen Gymnasium der Nell-Breuning-Schule in Rottweil fanden vergangene Woche die mündlichen Abiturprüfungen unter dem Vorsitz von Barbara Hendricks-Kaiser, Schulleiterin der Albert-Schweitzer-Schule in Villingen, statt.