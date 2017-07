Rottweil Glanzvolles Gesamtkunstwerk

Im dritten Concerto C-Dur fiel die homophone Geschlossenheit der Streicher auf. Das sehr getragen gespielte Largo erfüllte mit dem hellen Klang der Blockflöten (Katrin Lorenz und Gritli Kohler-Nyvall) über dem warmen Klangvolumen der Theorbe (Miguel Rincon) den großen Kirchenraum. Anschließend nahmen alle im Allegro non molto, in kontrastierendem crescendi zur ersten und zweiten Violine, das fanfarenartige Grundthema auf und beendeten diesen Satz feierlich strahlend. Im zweiten Teil des Konzertes überwog die Moll-Tonlage, die das große Werk Vivaldis noch seidig-modellierter erscheinen lässt.

Im Concerto g-Moll für Oboe, Streicher und Basso continuo überzeugte Giovanni de Angeli (Oboe) durch tragende, glasklare Linienführung. Der langsame Mittelsatz geriet zu einem musikalischen Kleinod: Nur von den Streichern unterstützt verfing sich die Oboe in großer Weite im Kirchenraum. Das Mittelconcerto für Fagott, Streicher und Basso continuo war dem Solisten und Leiter dieses Konzertabends, Sergio Azzolini, vorbehalten. Ein kraftvoller Beginn setzte Maßstäbe für dieses Werk Vivaldis voller Erfindungskraft. Azzolini spielte hoch artistisch sein Fagott aus der Tiefe. Zugleich kommuniziert er in leidenschaftlicher Gestik mit seinem Orchesterumfeld. Im retardierenden Andante molto erfüllte der melancholisch tiefe Klang des Fagotts in großer Wärme die Predigerkirche, von Streichern und Bass unterstützt. Das Bild des spielenden Dirigenten wird den Konzertbesuchern in Erinnerung bleiben.

Im Schlussallegro explodierte das Ensemble geradezu an Dynamik und Rhythmik und spürbarer Spielfreude aller Musiker. Glanzvoller hätte das Konzert eines Komponisten, der "große, weite Musik geschaffen hat", und des profunden Vivaldi-Interpreten im 50. Jahr des Klassikfestivals nicht sein können.