Rottweil Glänzende Juwelen erwärmen die Herzen

Mit strahlenden Stimmen bezauberte das sehr junge Trio Philippa Wenzler, Alina Knöpfle und Simone Trensch die Zuhörer mit dem polyphonen "Laudate Pueri" von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Alle drei sind Bundespreisträgerinnen des Wettbewerbs "Jugend musiziert" und stellten mit diesem Beitrag ihr Können unter Beweis.

Als glänzendes Juwel des Programms erstrahlte das sechsteilige "Christmas Garland" des englischen Komponisten George Dyson und entführte das Publikum mit feiner Phrasierung und großer Ausdruckskraft in eine fast sphärische Klangwelt.

Die Fortsetzung des Programms war "Ave-Maria"-Vertonungen verschiedener Komponisten gewidmet, vom sehr bekannten Bach-Gounod (glockenhell intoniert von Maxine Zähringer) über das nicht weniger bekannte von Franz Schubert, betörend eindringlich vorgetragen vom Tenor Alexander Gambin, bis hin zu Rossini.

Nach drei stimmgewaltigen achtstimmigen Chorsätzen von Felix Mendelssohn-Bartholdy hielt es die Zuhörer nicht mehr auf ihren Sitzen und sie erklatschten sich eine Zugabe. Rheinbergers "Abendlied", in feierlicher Andacht vorgetragen, entließ die Zuhörer und beendete einen wahrhaft beeindruckenden Konzertabend. Eine weitere Aufführung findet am morgigen Sonntag um 18 Uhr in Albstadt-Onstmettingen statt.