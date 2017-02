Rottweil GHV: Lassen uns nicht instrumentalisieren

Fakt sei, heißt es nun in einem Schreiben, dass man sich heute wie in der Vergangenheit für mehr Parkraum einsetze.

"Wir fordern für unsere Kunden ein Parkhaus an der Villa Duttenhofer. Wir sind im engen Kontakt mit der Stadtverwaltung. Alles haben wir nochmals am 18. Oktober 2016 mit der Verwaltung und den Fraktionsvorsitzenden besprochen, weiterhin haben wir zum Thema Parkplatz und dessen Bewirtschaftung eine Stellungnahme und Empfehlung am 14. November 2016 an die Verwaltung und an alle Gemeinderäte abgegeben", wird in dem Schreiben betont.

"Die Geschäfte in der Stadt seien fast alle inhabergeführt. Ganz individuell auf die Wünsche der Kunden einzugehen, sei deshalb eine besondere Stärke. "Uns ist es wichtig, dass sich unsere Kunden in der Stadt wohl fühlen und gut parken können", wird betont.