Rottweil Gewicht nicht das einzige Thema

Rottweil. Bereits zum wiederholten Mal wurde die Ärztin von "Focus" in die Liste der "Top-Mediziner" Deutschlands aufgenommen. Die Mediziner in der Ärzteliste werden von der Gesundheits-Redaktion des Magazins auf Basis einer unabhängigen Datenerhebung empfohlen. In die Bewertung gehen unter anderem große Umfragen in Zusammenarbeit mit medizinischen Fachgesellschaften, wissenschaftliche Publikationen sowie Empfehlungen von Patientenverbänden, Selbsthilfegruppen, Klinikchefs, Oberärzten und niedergelassenen Medizinern ein.

Martha Ritzmann-Widderich, die dem Bundesverband Deutscher Ernährungsmediziner angehört, hat in Rottweil seit dem Jahr 2006 die Qualifikation für die Schwerpunktpraxis für Ernährungsmedizin, die hier in der Region so nicht zu finden sind. Die nächsten Praxen sind in Erbach bei Ulm und in Meersburg. Die Patienten kommen also aus einem weiten Umkreis nach Rottweil.

Der Bereich der Ernährungsmedizin ist noch recht neu, sagt Ritzmann-Widderich. Ein Curriculum in dieser Disziplin gebe es erst seit etwa zehn Jahren. Ansonsten sei die Ernährungsmedizin nicht automatisch Bestandteil des Studiums.