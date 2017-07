Rottweil Gewerbesteuer sprudelt kräftig wie nie

Rottweil. Insgesamt 1,5 Millionen Euro mehr als gedacht sind im vergangenen Jahr an Steuern in die Kasse der Stadt geflossen. Und den Löwenanteil davon macht die Gewerbesteuer aus. Auf die neue Rekordmarke von 16,7 Millionen kletterten diese Einnahmen – 1,2 Millionen Euro mehr als im Haushalt eingeplant waren.

Aber auch aus anderen Quellen floss mehr Geld als erwartet. Unterm Strich verbuchte Rottweil fast 65,6 Millionen Euro auf der Haben-Seite. Gerechnet hatten Walter und sein Team der Kämmerei mit 2,3 Millionen Euro weniger. Dass gleichzeitig weniger ausgegeben wurde, führt nochmals zu einer Verbesserung der Finanzlage. Im Gesamtergebnis wurde so aus dem erwarteten Minus ein Plus von knapp 3,8 Millionen Euro.

Den höheren Einnahmen hat die Stadt dies aber nur zum Teil zu verdanken. Das Verschieben von Investitionen in das laufende Jahr steckt eigentlich als große Bewegung hinter den Verbesserungen im Jahresabschluss 2016. Ein Ergebnis der Haushaltskonsolidierungsbemühungen von Gemeinderat und Verwaltung. Mehr als sechs Millionen Euro weniger als geplant hat Rottweil hier ausgegeben – indem die Maßnahmen geschoben wurden. 80 Prozent davon kommen in der Summe durch acht Projekte zusammen: das Feuerwehrhaus, das Droste-Hüllshoff-Gymnasium, das Sanierungsgebiet Innenstadt, Grunderwerb für neue Baugebiete in Rottweil und in Göllsdorf, der Hochwasserschutz in Neufra und die Mehrzweckhalle Göllsdorf.