Rottweil Gewalttäter rund um die Uhr im Visier

Dass der Handlungsbedarf gegeben war, steht für Wack außer Frage. Die Haftentlassenen kehrten in ihre Kreise zurück und verfielen leicht in alte Muster. Mithin sei die Rückfallquote in den ersten Wochen nach der Haft am größten. Die Bewährungshilfe greift hier ein, leistet Unterstützung bei der Erfüllung gerichtlicher Auflagen und Weisungen, der Aufarbeitung der Straftaten und den Folgen für den Geschädigten. Darüber hinaus erfolgen Beratungen in persönlichen, sozialen und finanziellen Problemen und die Vermittlung etwa zu Therapieeinrichtungen.

Ehrenamtliche leisten wichtige Arbeit

Die Freilassung schwerer Gewalttäter zog nach dem Europäischen Urteil freilich noch ganz andere Aufgaben nach sich. Zehn Entlassene unterstanden der Betreuung von Wack "Sie mussten rund um die Uhr bewacht werden", erzählt er. Wack und seine Mitarbeiter hatten bis zu fünf Polizeibeamte pro Entlassenen um sich, all das wurde mit großem Medieninteresse verfolgt. Dies habe alle vor eine große Herausforderung gestellt, die "aber auch spannend war".

Für Wack blieb Rottweil aber weiter Heimat. Als die Stelle in Rottweil zum 1. August 2017 frei wurde, bewarb er sich – mit Erfolg. Acht Monate zuvor wurden die Aufgaben der Bewährungs- und Gerichtshilfe rückverstaatlicht. Unter seiner Leitung arbeiten in Rottweil zwei Abteilungsleiter, vier ehrenamtliche Teamleiter, 26 Sozialarbeiter und drei Verwaltungskräfte. Darüber hinaus 32 ehrenamtlich tätige Bewährungshelfer. Sie werden auf ihre Aufgabe durch spezielle Schulungen gut vorbereitet, ihre Arbeit ist aber von hoher Eigenverantwortung geprägt. Von 80 Klienten aus den Landkreisen Rottweil, Tuttlingen, Freudenstadt und Schwarzwald-Baar, fallen auf einen ehrenamtlichen Bewährungshelfer zwischen zwei bis maximal fünf Klienten. 930 Klienten werden von hauptamtlichen Bewährungshelfern betreut.

"Die ehrenamtlichen Bewährungshelfer zeigen ein außergewöhnliches und zeitintensives Engagement", sagt Wack. Sie seien oft vom eigenen erfolgreichen Leben motiviert, von dem sie einen Teil an die Gesellschaft zurückgeben wollten. Gesucht würden für diese Aufgabe Bürger der Region, die fest im Leben verankert sind und die Klienten in der Bewährungshilfe lebenspraktisch, also in der Wohnungs- und Arbeitssuche, Zugang zur Bildung, Schuldensanierung oder Therapie unterstützen können.