Rottweil Gesundheit, Heil und Heilung

"Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, den interreligiösen Dialog zu ermöglichen. Wir erleben in unserer eigenen Gesellschaft täglich mit wie viel Fremdheit wir umgehen", so Ruf. Da könne das interkulturelle Miteinander schon schwierig werden. "Das interkulturelle Lernen sei ein Prozess, weiß Esther Kuhn-Luz. Zudem würden wir in einer "unheilen" Welt leben, deswegen sei das Verständnis von "heil sein" gesellschaftspolitisch sehr wichtig.

Passend zum Thema habe man auch den Veranstaltungsort gewählt. "Wir haben hier natürlich den Umgang mit Gesundheit und Krankheit und treffen auf ganz viele Menschen unterschiedlicher Prägung. Wir freuen uns, dass die Kooperation mit Helios geklappt hat", so die beiden Organisatoren.

Das Thema "Gesundheit, Heil und Heilung" beleuchtet Abdelmalek Hiboui vom Zentrum für Islamische Theologie an der Universität Tübingen in seinem Vortrag am Dienstag, 25. Oktober, ab 19.30 Uhr. Der Koran vermittle dem Muslim, dass Allah selbst die Quelle aller Gesundheit und Heilung sei. Der Glaube helfe dem Muslim, seine Krankheit als Prüfung seiner Beziehung zu Allah und als Chance zur Umkehr zu deuten.

"Dein Glaube hat dir geholfen": Joachim L. Beck, Kirchenrat und Direktor des Zentrums Diakonat der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, referiert zu dem Thema aus christlicher Sicht. Der Vortrag findet am Dienstag, 8. November, 19.30 Uhr, statt. Leben bezeichnet die christliche Theologie als Gabe Gottes. Aber was ist mit dem Leben, das von Krankheit und Behinderung geprägt wird? Die verschiedenen Denkmuster der christlichen Theologie werden an diesem Abend skizziert und auf ihre Wirkung befragt.

Alexander Poraj ist Meister der Zen-Linie "Leere Wolke" und von Willigis Jäger ernannter Kontemplationslehrer. Er geht das Thema aus Sicht des Zen-Buddhismus an. Der Vortrag findet am Donnerstag, 24. November, 19.30 Uhr statt. Zen verkörpert die Haltung des Heilseins jedoch nicht im Sinne der als symptomfrei verstandenen Gesundheit, sondern als die Einsichten, die unser gängiges Verständnis vom Ich, seinen Erkrankungen und dem als Tod verstandenen Ende in einem anderen Licht erscheinen lassen können. Alle Vorträge finden im Konferenzraum der Helios-Klinik Rottweil, Krankenhausstraße 30, statt. Die Ausstellung ist in den Fluren auf der ersten und zweiten Etage zu sehen.