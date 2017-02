Rottweil Gesunde Ernährung kostet im Winter mehr

Bei den verschiedenen Gemüsesorten haben sich die Preise unterschiedlich auf die Nachfrage ausgewirkt – beim Eisbergsalat ist das Kaufinteresse allerdings bei allen Befragten deutlich zurückgegangen. Auch Gurken werden genauestens auf den Prüfstand gestellt und die ein oder andere Ware wird erst probiert, bevor sie im Einkaufskorb landet. Wenn auf dem Markt gekauft wird, dann bewusst.

Kunden greifen auch zu teurer Ware

"Die Qualität ist super", sagt Katharina Kromm aus Schömberg. Mit zwei Kindern sei ihr Frische sehr wichtig. Im Discounter sei Obst und Gemüse ihrer Meinung nach nicht ganz so gut. Edwin Schick hingegen kauft selten auf dem Wochenmarkt ein. Nur besondere Sorten, die es im Discounter nicht gibt, kaufe er auf dem Markt. Der hohen Preissteigerung geschuldet, setze er in diesem Winter besonders auf Gemüse im Glas oder gehe in Discounter-Läden zum Einkaufen. Auf Angebote müsse aber auch dort geachtet werden, berichtet Shahin Etzel aus Rottweil. Frische sei ihr zwar wichtig, doch die Preissteigerung mache es manchmal sogar unmöglich, im Discounter Angebote zu finden, die man sich leisten könne.

Denn auch Einzelhändler spüren den kalten Winter. Anita Hanke, Marktleiterin vom "Culinara" im Nägelesgraben, arbeite seit 16 Jahren im Unternehmen und sie habe so etwas noch nie miterlebt. Es gebe schon immer Preissteigerungen im Winter, "aber nicht so extrem". Den Kunden sei gesundes Essen aber wichtig und so erkenne sie, dass viele trotz der Preissteigerung zugreifen. "Unsere Kunden verstehen die Sachlage", ergänzt sie. Ein Kilo Zucchini habe einmal acht Euro gekostet – ein stolzer Preis in ihren Augen. Doch eine Kundin antwortete darauf: "Was unbezahlbar ist, müssen Sie mir überlassen".

Wer also diesen Winter Frische und Qualität möchte, muss einen entsprechenden Preis dafür zahlen – und das trifft nicht nur Kunden, sondern auch die Händler.