Rottweil Gesichter hinter der anonymen Behörde

Kreis Rottweil. Zahlreiche Gäste hatten sich im Sonnensaal des Kapuziners zusammengefunden. Eingeladen waren Vertreter aus Politik, Justiz und Wirtschaft, Vorsteher umliegender Finanzämter sowie Mitarbeiter des Rottweiler Finanzamts. "Wir, die Steuerverwaltung, sind ja nicht sehr beliebt. Ein Vorsteher gibt dieser anonymen Behörde ein Gesicht. Solche Veranstaltungen sind wichtig, um unser Image zu verbessern", meinte Andrea Heck, Präsidentin der Oberfinanzdirektion Karlsruhe, in ihrer Begrüßung. Vor allem diene die große offizielle Amtseinführung aber dazu, "die berufliche Leistung des Scheidenden zu würdigen und den neuen Amtsleiter vorzustellen", erklärte Heck. Sie dankte den Mitarbeitern des Finanzamts Rottweil für ihr Engagement, für ehrgeizige Ziele und gute Ergebnisse.

Die Amtseinführung nahm Finanzstaatssekretärin Gisela Splett vor. Zunächst schilderte sie den beruflichen Werdegang von Michael Kewes: 1994 trat der gebürtige Trierer seinen Dienst in der Steuerverwaltung Baden-Württembergs an. Wichtige Stationen seiner Laufbahn waren Villingen-Schwenningen, Tuttlingen, Reutlingen und Karlsruhe. Beim Finanzamt Villingen-Schwenningen übernahm er unter anderem Verantwortung als ständiger Vertreter des Vorstehers. In Rottweil führte Kewes von 2006 bis 2009 ein Steuerfahndungs-Sachgebiet. Am 25. April 2017 übernahm er dann die Leitung im Finanzamt Rottweil. "Michael Kewes hat sich in verschiedenen Positionen bewährt und bringt die besten Voraussetzungen mit, um das Finanzamt Rottweil mit Erfolg zu führen", resümierte Splett.

"Außergewöhnlich langer Zeitraum"