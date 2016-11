Rottweil Geschichten entstehen mit Bleistift

Rottweil. Mebs ist eine der bekanntesten deutschen Autorinnen von Kinder- und Jugendbüchern. Besonders bekannt ist ihr Buch "Oma schreit der Frieder" und dessen Folgebände sowie "Sonntagskind" und "Erzähl mir was von Himmel und Erde". 1980 hat Gudrun Mebs mit dem Schreiben angefangen und 1984 erhielt sie den deutschen Jugendbuchpreis.

Bei ihrer Lesung durfte sie sich über ein großes Publikum freuen. Bevor sie aber Kostproben aus Ihren Büchern vortrug, führte sie einen lebendigen Dialog mit den Kindern, die ihr Fragen stellen und auf ihre Fragen Antworten suchen durften. So konnte man beispielsweise erfahren, dass die Autorin 1944 geboren ist, als Schauspielerin gearbeitet und 1980 mit dem Schreiben angefangen hat, dass seither in jedem Jahr ein Buch entstanden ist, dass sie abwechselnd in München und in der Toskana mit ihrem Mann und fünf Katzen lebt oder auch dass sie selbst keine Kinder hat und an einem großen Tisch ihre Bücher mit Bleistift auf Papier und dann mit der Schreibmaschine, nicht mit dem Computer, schreibt.

Das neueste Buch hat den Titel "Mit Mathe kann man rechnen". Vorgelesen hat die Autorin einige Geschichten aus ihrem Buch "Mariemoritz" und aus einem der Bücher vom Frieder und seiner Oma.