Rottweil "Geschichte kann man am besten in Geschichten erzählen"

Hans Rippmann ist in Rottweil aufgewachsen und zur Schule gegangen. Erst in die Johanniterschule, dann ins Albertus-Magnus-Gymnasium. Latein hat ihn also bereits früh begleitet und das Interesse an der alten Sprache und an der römischen Geschichte blieben. Nach seinem Theologiestudium am Seminar in Schöntal/Urach war er bis zu seiner Pensionierung als evangelischer Pfarrer tätig.

Im Jahr 2005 kehrte Rippmann mit seiner Frau in seine Heimatstadt zurück. Von seiner Arbeit als Pfarrer weiß er, "dass sich Berichtenswertes besser verankern lässt, wenn man erzählt und nicht mit dogmatischen Sätzen aufwartet". Als Theologe habe man viel mit Geschichten zu tun und Geschichte könne man ohnehin am besten in Geschichten erzählen, sagt er.

Die Idee, einen Roman zu schreiben, sei aber eher spontan entstanden, erinnert sich Rippmann. Das sei im Jahr 2009 bei einer Veranstaltung im Dominikanermuseum anlässlich des Geburtstags von Kaiser Vespasian gewesen. "Deswegen spielt Vespasian auch im Buch eine wichtige Rolle", betont der Autor.