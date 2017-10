Rottweil Gemeinderat will die Gartenschau

Rottweil. Der Gemeinderat hat sich am Mittwochabend einstimmig hinter die Bewerbung der Stadt um eine Landesgartenschau gestellt und die Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Damit können die Vorbereitungen anlaufen. Die Zeit drängt: Bewerbungsschluss ist am 22. Dezember.

Im Beschluss inbegriffen ist das Kostenlimit: Maximal 20 Millionen Euro soll die Landesgartenschau kosten, abzüglich Förderung wären das rund 10 Millionen Euro Kosten für die Stadt. Deutlich wurde, dass es nicht um eine "Blümchenschau" gehen wird, sondern um ein Projekt, das weitreichende strukturelle Änderung für Rottweil bringt. Wie sich eine Stadt durch die Landesgartenschau verändern kann, hatte der Bürgermeister von Öhringen, Erich Hermann, zuvor veranschaulicht. Die 24 000-Einwohner-Stadt hat die Landesgartenschau 2016 ausgerichtet und laut Hermann in vielfältigem Maß profitiert.

Für Rottweil käme ein Ausrichtungstermin zwischen 2026 und 2030 in Frage.