Rottweil Gemeinderat soll sich die Alternative offen lassen

Rottweil. Wie es in Rottweil mit dem Parkierungskonzept für die Innenstadt weitergehen soll, steht heute Abend ab 17 Uhr in der Sitzung des Gemeinderats auf der Tagesordnung. Nicht öffentlich hat sich das Gremium vergangene Woche wie berichtet bereits mit der Frage beschäftigt und mehrheitlich darauf verständigt, dass bei der Villa Duttenhofer an der Bahnhofstraße ein Parkhaus gebaut werden soll.