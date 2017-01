Rottweil Gemeinderat bleibt seiner Linie treu

Im Stadion beginnt die Sanierung

Das Zimmertheater erhält weiterhin den erhöhten Zuschuss von 25 000 Euro für Produktionen im Kinder- und Jugendtheaterbereich. Jeweils 20 000 Euro stehen in diesem und im kommenden Jahr für den Römerpfad bereit, der nun in einer Arbeitsgruppe ausgearbeitet wird. Und auch erste Sanierungsmaßnahmen im Stadion geht die Stadt an. Zu den 15 000 Euro für Unterhaltungsmaßnahmen kommen 50 000 Euro für eine neue Flutlichtanlage – zunächst versehen mit einem Sperrvermerk, da noch Fördermöglichkeiten abgeklärt werden. Mit welchen Maßnahmen es dann in der in die Jahre gekommenen Sportanlage weitergeht, wird die Stadtverwaltung für die Haushalte ab 2018 aufarbeiten.

Ebenso mit einem Sperrvermerk versehen sind die Mittel für einen zweiten Standort der Touristinformation in Zusammenhang mit dem Thyssenkrupp-Turm auf dem Berner Feld. Für das " Jahr der Türme" finden sich 2017 im Haushalt 150 000 Euro, nachdem bereits im vergangenen Jahr 50 000 Euro eingeplant waren. Und auch an die eigentliche Turmeinweihung ist im Haushaltsplan gedacht. Und – auf Wunsch der Vereine getrennt davon – gibt es das Stadtfest, für das 48 000 Euro eingestellt sind. In diesem Zusammenhang fiel nicht nur CDU-Fraktionssprecher Günter Posselt auf, dass "das Zeitfenster sehr eng" werden könnte. Während für das Stadtfest der traditionelle Termin, also der 9. und 10. September, bekannt ist, steht ein Datum für die Eröffnung des Testturms noch aus.

48 000 Euro sind für das Stadtfest eingeplant

Im Sommer dürfte überdies der Abschluss der Innensanierung des Heilig-Kreuz-Münsters anstehen. Mit Blick auf die Bedeutung des Gebäudes beteiligt sich die Stadt freiwillig mit 50 000 Euro an dem Drei-Millionen-Euro-Projekt. Die dringende Erneuerung des Dachs des Göllsdorfer Glockenturms für 75 000 Euro hätte Rottweil hingegen in voller Höhe zu übernehmen. Aufgrund einer geänderten Rechtssprechung ist die Stadt aber optimistisch, die Kostenbeteiligung auf 45 Prozent reduzieren zu können.

Nächste Woche geht es nun weiter mit den Beratungen der Teilhaushalte. Für 25. Januar ist dann die Verabschiedung des Haushalts 2017 geplant.