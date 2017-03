Rottweil Gelebte Partnerschaft

Rottweil. Die Mitglieder des Rottweiler Freundeskreis Hyères trafen sich kürzlich zur Hauptversammlung im Hotel Johanniterbad. Präsident Gerhard Mantel ließ im Jahresrückblick die Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahrs Revue passieren. Der Höhepunkt war neben dem Besuch des Gartens Doschka in Rottenburg-Dettingen und der Kirchner-Ausstellung in Balingen die gemeinsame Fahrt von Münsterchor und Freundeskreis Hyères in die französische Partnerstadt.