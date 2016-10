Rottweil Gegenbesuch in Italien fällt herzlich aus

In Zané, in der Nähe von Thiene, öffnete der Geschäftsführer Roberto Brazzale die Tore seiner Käse-Firma. Besonders beeindruckt waren die Schüler vom guten Gehör einiger Angestellter, die mit Hilfe einer bestimmten Klopftechnik Rückschlüsse auf die Qualität der Käselaibe ziehen. Am letzten Abend vor der Abreise organisierten die italienischen Austauschpartner ein großes Abschiedsfest in einer Pizzeria, bei dem viel getanzt, gelacht und auf eine erlebnisreiche Woche in Italien zurückgeblickt wurde. Die Autoren sind Schülerinnen der Klasse 10a des Droste-Hülshoff-Gymnasiums.