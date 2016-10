Rottweil Gefängnisstrafe für tödliche Alkoholfahrt

Kreis Rottweil. Bedrückend sind gestern vor dem Amtsgericht Rottweil die Schilderungen von Zeugen und Sachverständigen zu dem schrecklichen Unfallgeschehen, bei dem auf der Kreisstraße zwischen Wellendingen und Neufra zwei Menschen aus dem Leben gerissen wurden. Das 67 und 69 Jahre alte Ehepaar, so ergab es die Beweisaufnahme, hatte keine Möglichkeit, noch zu reagieren, als der 47-Jährige an diesem Samstag gegen 14.50 Uhr die Kontrolle über sein Auto verliert. Er rast zu schnell über eine Kuppe, kommt auf das Bankett und gerät beim Gegensteuern ins Schleudern.

"Der schwarze Wagen kam in der Kurve schon schräg schlitternd auf mich zu. Ich musste eine Vollbremsung machen", berichtet der Zeuge, der vor dem Ehepaar fuhr. Im Rückspiegel sieht er, wie der Renault in den Kleinwagen der Eheleute kracht. Er rennt zur Unfallstelle. Ein weiterer Zeuge, der gerade eine Ausbildung zum Rettungssanitäter macht, setzt einen Notruf ab. Der Verursacher und sein Beifahrer sind bei Bewusstsein. Beide Helfer kümmern sich um das bewusstlose Ehepaar, ziehen sie aus dem Auto, der angehende Rettungssanitäter beginnt mit der Reanimation, leitet später andere Helfer bei der Herzmassage an. Doch es ist vergebens. Beide Eheleute sterben an der Unfallstelle.

Vielen der Zuhörer im Gerichtssaal, darunter Angehörige, treiben die Schilderungen die Tränen in die Augen. Der Angeklagte, der aus Ungarn stammt, in einem Villinger Stadtteil wohnt und bis zum Unfall als Kraftfahrer arbeitete, folgt den Zeugenaussagen äußerlich regungslos. Eine Dolmetscherin übersetzt.