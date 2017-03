Rottweil Gefängnis: Vor Neubau keine Schließung

Mit Blick auf Rottweil sei die Entwicklung noch nicht absehbar, sagt Robin Schray, der Sprecher des Justizministeriums. Laut Plan, und davon gehe das Ministerium derzeit aus, soll die neue Justizvollzugsanstalt (JVA) die alten, kleinen und personalintensiven Gefängnisse in Rottweil, Villingen-Schwenningen, Hechingen, Waldshut-Tiengen und Tübingen ersetzen. Jüngste Aussagen von Justizminister Guido Wolf (CDU) bezögen sich auf Stammheim. Der dortige Neubau soll Ende des Jahres fertig sein, der Altbau soll dann geschlossen werden. Wolf war so verstanden worden, dass mit dem Gefängnis-Neubau nicht zwingend das alte Gefängnis geschlossen wird, zumal die Gefangenzahlen steigen. In Rottweil hatte dies Spekulationen ausgelöst, es könne künftig zwei Strafanstalten in der Stadt geben. Davon ist im Ministerium aber noch nicht die Rede.

Exakte Prognose unmöglich

Zum Hintergrund: Die Häftlingszahlen sind 13 Jahre gesunken. Seit Mitte 2015 verzeichnen die Statistiker allerdings einen starken Anstieg. Laut Ministerium werden zur Ermittlung des Haftplatzbedarfs regelmäßig die monatliche Entwicklung der Gefangenenzahlen ebenso wie langjährige Trends beobachtet und aufgearbeitet.