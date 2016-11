Rottweil Gefängnis-Neubau nicht vor 2020

Noch ist das Jahr nicht vorüber, das vor der europaweiten Ausschreibung des Planungswettbewerbs eingelegt wird. Wie Thomas Steier, Leiter des Landesbetriebs Vermögen und Bau in Kon­stanz, gestern bei einem Treffen der Beteiligungsgruppe im Esch sagte, sind die Untersuchungen zwar abgeschlossen, doch die Gutachten stehen noch aus. Sie sollen bis zum Ende des Jahres vorliegen und dann die "letztendlichen Aussagen" zu Fauna und Flora, Geologie, Archäologie, Verkehr und Waldumwandlung beinhalten. Sind die Expertenaussagen beim Land verwaltungsintern diskutiert, sollen sie der Stadt Rottweil zur Verfügung gestellt werden, bevor – ganz am Ende des Prozesses – die Landesregierung eine Entscheidung fällen muss. "Unser Ziel ist es, mit dem Projekt in den Haushalt 2020/21 zu kommen", meinte Steier. "Vorher gibt es also ganz sicher keinen Baubeginn."

Im Werkstattbericht, den Steier den Mitgliedern der Gruppe versprochen hatte, gab es gestern trotzdem schon erste Einblicke in die Ergebnisse der umfangreichen und aufwendigen Untersuchungen.

Der Blick zurück: Schon im Herbst 2015 war das Amt Vermögen und Bau eigentlich so weit, dass der Planungswettbewerb hätte ausgeschrieben werden können. Dazwischen kam allerdings die Idee aus den Reihen der Freien Wähler im Gemeinderat, prüfen zu lassen, ob nicht das Waldgebiet Richtung B 27 mit einbezogen werden könnte. Bei Verbänden und den Nachbarkommunen traf das auf Zustimmung, und auch das Land sagte zu. "Diesen Prüfauftrag arbeiten wir derzeit ab", rief Steier in Erinnerung.