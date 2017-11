Rottweil Gefängnis ist chronisch überbelegt

Im Rahmen des Bürgerdialogs seien zahlreiche Anregungen erfolgt, auch die Nutzung der Drei- Feld-Sporthalle für Rottweiler Vereine. Vorrangig gehe es darum, einen Gebäudekomplex zu erhalten, der sich in das landschaftliche Umfeld einfüge. Neben Unterbringungsgebäude und einer in die Außensicherung integrierten Torwache würden auch Arbeitsbetriebe, Räumlichkeiten für Bildung, Sport und Freizeit, Ver- und Entsorgungseinrichtungen sowie ein Verwaltungstrakt benötigt. Auch die Einbettung in die Landschaft sei gefordert.

Die Hauptanstalt der JVA Rottweil wurde 1861, damals noch als Zuchthaus, gebaut; die Außenstelle VS-Villingen kam 1847, Hechingen 1876 und Obendorf 1909 dazu. In Baden-Württemberg gibt es 17 Gefängnisse mit 23 Außenstellen, berichtete Jennifer Rietschler. Insgesamt hat die JVA Rottweil 86 Haftplätze, davon in Rottweil 20, in VS-Villingen 18, in Hechingen 32 und in Oberndorf 16. In Rottweil, Villingen und Hechingen seien ausschließlich Männer im geschlossenen Vollzug in Untersuchungshaft oder mit kurzen Freiheitsstrafen. In Rottweil gibt es noch eine Freigängerabteilung. In Oberndorf sind Jugendliche und Heranwachsende, getrennt von Erwachsenen, untergebracht.

Seit 2015 sei die JVA Rottweil überbelegt. So mussten in der Gesamtanstalt durchschnittlich 95 Gefangene einsitzen, 2016 waren es bereits 102 und in diesem Jahr häufig über 120 Gefangene. Der Ausländeranteil in der Gesamt-JVA sei sehr hoch. Die Deliktsbereiche gliederten sich auf in 50 Prozent Eigentums- und Vermögensdelikte, 15 Prozent Gewaltdelikte und 20 Prozent Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die durchschnittliche Verweildauer in der JVA liege zwischen 70 und 100 Tagen; die Haftkosten pro Gefangener betrügen circa 130 Euro pro Hafttag.

Eine Aufgabe des Vollzugs sei die Resozialisierung. Der Gefangene solle befähigt werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. In der Strafhaft bestehe Arbeitspflicht, in der Untersuchungshaft nicht. 60 Arbeitsplätze seien in drei Arbeitsbereichen in der JVA vorhanden. Industrie, Handwerk- und Dienstleistungsunternehmen unterstützen diese Arbeit. Im Servicebereich stehe die eigene JVA im Mittelpunkt. Die Häftlinge würden bei der Verpflegungswirtschaft, Bauinstandhaltung und bei Reinigungsarbeiten eingesetzt. Für diese Arbeiten erhielten die Gefangenen eine Entlohnung.

Jugendliche Gefangene könnten in Oberndorf einen Hauptschulkurs besuchen und auch den Hauptschulabschluss absolvieren. Zahlreiche Behandlungsangebote mit Bearbeitung der persönlichen und sozialen Angelegenheiten der Gefangenen werden von Psychologen und Fachdiensten angeboten, ebenso eine Suchtberatung. In jedem Haftraum könne, sofern genehmigt, ein Fernsehgerät auf eigene Kosten des Gefangenen aufgestellt werden.