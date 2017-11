Rottweil-Neufra. Die Polizei sucht Zeugen, die einen gefährlichen Überholvorgang zwischen Rottweil und Neufra beobachtet haben. Demnach hat am Mittwoch gegen 18 Uhr auf der Neufraer Straße zwischen Rottweil und Neufra ein bislang noch unbekannter Autofahrer trotz Gegenverkehrs überholt. Eine 27-jährige Golf-Fahrerin war in Richtung Neufra unterwegs. Aus Fahrtrichtung Neufra kamen ihr zwei Fahrzeuge entgegen. Das hintere der beiden Autos überholte das vordere, obwohl die Fahrerin mit ihrem Wagen entgegenkam. Sie wich nach rechts aus und vermied einen Frontalzusammenstoß. Nach der Vollbremsung geriet sie auf eine Wiese, das Auto schlingerte. Es gelang ihr, das Auto zu stabilisieren, es zurück auf die Straße und zum Stehen zu bringen. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise an die Polizei unter 0741/47 70.