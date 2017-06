Rottweil Geburtstagsfeier im Rottweiler Neckartal

Das Programm verteilt sich auf zwei Tage. Los geht’s am Freitag, 30. Juni im Gewölbekeller der Spittelmühle. Dort gibt es ab 19 Uhr ein Wiedersehen mit Patrick Metzger, der seinen Zivildienst in der Spittelmühle absolviert hat. Nach dem anschließenden Studium begab er sich auf den "Pacific Crest Trail". Im April 2016 hat er sich auf den Weg gemacht, die 4279 Kilometer des Fernwanderwegs von Mexiko nach Kanada innerhalb von fünf Monaten zu bewältigen. Mit Bildern und Videos gibt Metzger Einblicke in die landschaftliche Schönheit der Trails, der fünf geografische Regionen mit jeweils eigenem Klima durchquert. Er berichtet von seinen Erlebnissen – und erzählt, wie man so ein Großvorhaben am besten plant.

Anschließend ist Musik angesagt. Ab 21 Uhr spielen "Botoxx", gewissermaßen die Hausband der Spittelmühle, Musiker in reiferem Alter, die die Rocklegenden wie jimi Hendrix teilweise selbst noch live erlebt haben. Ihr Repertoire reicht von Vanilla Fudge über Metallica bis Pink und Adele.

Am Sonntag, 2. Juli, ist ab 12 Uhr ein tag der offenen Tür in der Spittelmühle. Dabei können auch die Werkstätten besichtigt werden. Es gibt Livemusik und natürlich auch etwas zur Stärkung.