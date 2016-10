Rottweil Gawrisch liest aus "Kranich im Schnee"

Rottweil. Der Rottweiler Stadtschreiber Dmitrij Gawrisch liest am Dienstag, 25. Oktober, ab 20 Uhr im "Schwarzen Lamm" aus seinem in Arbeit befindlichen Roman. Der gebürtige Ukrainer mit Schweizer Pass schreibt Erzählungen, Essays und literarische Reportagen. Einen Namen gemacht hat er sich aber vor allem als Dramatiker. "Die Manieren meiner Vorväter zur Lektion für die Zukunft", so lautet der Titel der Lesung und gleichzeitig ein Kapitel aus Gawrischs erstem Roman "Kranich im Schnee". Dmitrij Gawrisch wird Auszüge daraus lesen und hofft, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Weitere Informationen: Telefon 0741/49 43 01 E-Mail christiane.frank@ rottweil.de