Rottweil Gaumenfreuden "auf der Gass"

Während die Kunden schon allein die Größe des Räucherofens imposant finden, sind die beiden schon gedanklich mit einer Erweiterung der Anlage beschäftigt. "Vor Kurzem erst waren wir in Villingen-Schwenningen, da haben sich insgesamt 35 Food-Trucks getroffen, und die Leute sind schon vormittags um 11 Uhr in Dreierreihen angestanden. Da waren wir mit unserer Kapazität fast am Ende", erzählte Bernd Kater lachend. Also soll ein noch größerer Smoker her. "Doch das ist nicht so einfach. In Deutschland traut sich kaum einer an den Bau in solch einer Größe heran. Und die amerikanischen Ungetüme, die man fertig kaufen kann, wiegen dann gleich mal drei Tonnen."

Mal sehen, was alles bei einem hoffentlich nächsten "Streetfood- und Foodtruck-Festival" in Rottweil zu sehen und vor allem zu probieren sein wird. Die Besucher waren sich einig, dieses Event hat eine Fortsetzung verdient.