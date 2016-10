Rottweil Gastgeber haben die Kuschelpolka mitgebracht

Zum Festauftakt am Samstagabend spielte der Musikverein Hausen, der den Fassanstich umrahmte. Mit dem "Böhmischen Traum" heizten die Musiker aus Rammersweier dem Publikum mächtig ein. Auch die kleine Besetzung des Musikverein Hausen hatte von Abel Tasman bis zur Kuschelpolka jede Menge Stimmungsmusik im Gepäck.

Am Sonntag spielte die Stadtkapelle Rosenfeld zum Frühschoppen auf. Die Musiker waren in bester Spiellaune. Leckere Schlachtplatte in allen Variationen und gute Blasmusik sorgten dafür, dass das Fest gut besucht war. Das Küchenteam leistete, beim "Krautrühren" und "Würste sieden" hervorragende Arbeit, so dass "nichts anbrannte" und niemand hungrig blieb.

Zum Nachmittagskaffee mit Kuchenbuffet durfte die neu formierte Jungmusik unter der Leitung von Marion Schmidt auf die Bühne und zeigte hervorragende Leistung. Viele Omas, Opas und Eltern der jungen Blasmusiker lauschten.