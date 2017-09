Rottweil Gartenschau: Idee gefällt den Räten

So euphorisch hat man Bürgermeister Christian Ruf in seinem Job bislang selten erlebt. Als er im Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss in der Sitzung am Mittwochabend das Thema Landesgartenschau eröffnet, spricht er mehrere Male die Stadträte direkt an und bittet darum, grünes Licht für die Machbarkeitsstudie für eine Bewerbung zu geben. Diese müsste bis Ende des Jahres bei Ministerium für Ländlichen Raum in Stuttgart vorliegen. Ziel ist es, an Fördermittel des Programms "Natur in Stadt und Land" zu kommen (wir berichteten). Laut Ruf böten sich für die Stadt große Chancen, einen Schritt nach vorne zu machen. Er benennt Städte aus der näheren und weiteren Umgebung, die nach der Zusage aus Stuttgart mit einer großen Erwartungshaltung in dieses Projekt gestartet seien. Etwa Nagold, Schwäbisch Gmünd oder Öhringen.

Die Erwartung sei deshalb so groß, weil sich die Kommunen eine nachhaltige günstige Veränderung versprechen. So auch Rottweil. Der Bürgermeister sagt, eine Gartenschau biete die einmalige Chance, die Stadtplanung neu auszurichten. Zum einen gebe es neue Ideen, zum anderen die Möglichkeit, längst angedachte Maßnahmen, so genannte Sowieso-Projekte, endlich umzusetzen.

Alle Fraktionen sprechen sich für dieses Projekt aus. Den Anstoß, sich mit dieser Idee auseinaderzusetzen, gab FDP-Stadtrat Michael Gerlich mit einem Antrag, der indes dreieinhalb Jahre zurückliegt. Inzwischen liegt ein Konzept des Planungsbüros Planstatt Senner vor. Darin eingeflossen sind auch Ideen des Bürgerforums Perspektiven Rottweil, das sich ebenfalls mit großer Intensität für eine Aufwertung des Grüngürtels einsetzt. Gerlich lobt das vorliegende Gesamtkonzept. Er sagt, viele Flächen in Rottweil hätten ein enormes Potenzial und er fordert, die Bürger in die weitere Planung einzubeziehen. In den Kernpunkten sind sich die Stadträte einig.