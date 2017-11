Rottweil Gartenschau: Bürger-Angebot im Doppelpack

Info-Veranstaltung: Eine weitere Möglichkeit, sich über die geplante Bewerbung für eine Landesgartenschau zu informieren und sich mit eigenen Ideen einzubringen, besteht am Montag, 13. November, bei der gemeinsamen Informations- und Diskussions-runde von Bürgerforum Perspektiven und Stadtverwaltung. Start ist um 18 Uhr im Musikpavillon der Konrad-Witz-Schule. "Das Bürgerforum engagiert sich schon seit einiger Zeit mit viel Herzblut für den Grüngürtel rund um die historische Innenstadt. Die Ideen und Anregungen der Bürgerschaft sind ein ganz wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Landesgartenschau. Eine breite Bürgerbeteiligung ist uns daher sehr wichtig", so Oberbürgermeister Ralf Broß, der gemeinsam mit Vertretern des Bürgerforums die Begrüßung und Einleitung übernehmen wird. Als Referent des Abends wurde der Nagolder Oberbürgermeister Jürgen Großmann gewonnen, der in einem Vortrag über die Erfahrungen mit der Landesgartenschau 2012 in Nagold berichten wird. Bürgermeister Christian Ruf stellt die bisherigen Überlegungen für eine Landesgartenschau in Rottweil vor. Es folgt eine Podiumsdiskussion mit dem Referenten sowie Vertretern des Bürgerforums Perspektiven Rottweil und der Stadt Rottweil.

Der Gemeinderat hat Anfang Oktober einstimmig beschlossen, die Machbarkeit einer Landesgartenschau in Rottweil zu prüfen. Möglich wäre eine Teilnahme in den Jahren 2026 bis 2030: Das Land hat für diesen Zeitraum jüngst das erforderliche Förderprogramm "Natur in Stadt und Land" ausgeschrieben. Der Gemeinderat entscheidet noch in diesem Jahr, ob sich Rottweil bewerben wird. Es winken Fördermittel des Landes bis zu fünf Millionen Euro, die zu einem großen Teil dauerhaft der städtischen Infrastruktur zugutekommen. Landesgartenschauen gelten als besonders wirksame Impulsgeber für öffentliche und private Projekte und sind bei den Kommunen begehrt als landesweit attraktive Besuchermagneten.