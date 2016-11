Rottweil Gäubahn: Großes Interesse am Ausbau

Nun, so ist das eben, bei einem, der sich seit Jahren intensiv für den Ausbau engagiert und in dieser Zeit schon so manchen Rückschlag einstecken musste.

Eine der Anreiner-Gemeinden ist Rottweil, und nicht nur, weil die Stadt sich 2008 in der Singener Erklärung an der Vorfinanzierung der Planungskosten beteiligt hat, besteht hier ein großes Interesse am zweigleisigen Ausbau. "Diese Verkehrsachse ist von großer Wichtigkeit für unseren ländlichen Raum", machte CDU-Fraktionssprecher Günter Posselt deutlich. Kaufmann war deshalb zu Gast in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, um über den aktuellen Stand des Verfahrens zu informieren.

Doch: "Es gibt erfreuliche Dinge zu berichten", machte der Geschäftsführer mehr als nur gute Miene zum bösen Spiel. Gleichwohl wurde den Rottweiler Stadträten auch klar, dass es noch ein langer Weg und ein zähes Ringen sein wird. Den Optimismus Kaufmanns ("Ich rechne damit, dass wir in drei bis vier Jahren die Planfestellung erreichen können"), dass es ein gutes Ende nehmen wird, teilen nicht alle im Gremium. Der Rückblick auf die Entwicklung seit 1999, als auch mal Züge mit Neigetechnik auf der Strecke Stuttgart –­ Zürich eingesetzt wurden, glich schließlich einer holprigen Fahrt mit der Bummelbahn. Mancher erinnert sich vielleicht noch: 2003 rückte der Ausbau der Strecke in den Bundesverkehrswegeplan 2001-2015, doch dem Bund fehlten die Mittel, um die Planung tatsächlich in Angriff nehmen zu lassen. Als deshalb die Anlieger-Kommunen einsprangen, liefen nur ein Jahr später, 2009, die Planungsarbeiten für den ersten Ausbau-Abschnitt Horb-Neckarhausen an.