Rottweil Gabriele Waldbaur feierlich in ihr neues Amt eingesetzt

Zwei persönliche Zeugen stellten Gabriele Waldbaur dar als eine Frau, die keine Mühe scheut, wenn es gilt, sich für andere Menschen einzusetzen, und sie wünschten ihr die notwendige Ruhe, um immer wieder Kraft zu schöpfen.

In ihrer Predigt über den neutestamtlichen "Trostbrief gegen die Furcht" (1. Timotheus-Brief) betonte sie, dass es kein Leben ohne Furcht geben kann, was besonders mit dem Jahrestag des Attentats auf die Türme von New York wieder deutlich werde, aber dass die Angst durch die Grundwerte des Glaubens und die Gnadenzusage der Taufe aufgenommen sei in das Vertrauen zu Gott und dadurch ihre Begrenztheit erfahre.

Mit festlicher Musik der Orgel, meisterlich gespielt von Stefanie Rieger, endete der gottesdienstliche Teil. Bürgermeister Christian Ruf grüßte im Auftrag der Stadtverwaltung und betonte das gemeinsame Anliegen der politischen und der kirchlichen Gemeinde, dem Wohl der Menschen zu dienen. In einem weiteren Grußwort überbrachte Bernd Garten, stellvertretend für Dekan Stöffelmaier, die Grüße der katholischen Schwestergemeinden und bedankte sich für das ökumenische Zusammenwachsen in Rottweil. Die Pfarrerkollegen Christian Honold und Esther Kuhn-Luz bedankten sich für die gemeinschaftliche Arbeit im Team und meinten in Anspielung auf die musikalische Art von Gabriele Waldbaur, dass es gut sei, wenn sie jetzt die "erste Geige" spiele. Anton Kadelbach als Vertreter der Jugend-Mitarbeiter erläuterte die Begeisterungsfähigkeit der Pfarrerin für die Jugendlichen, und er wünschte ihr mit der Geschäftsführung mindestens so viel Spaß wie bei der Jugendarbeit.