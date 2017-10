Rottweil FV 08 und LG starten Kooperation

Rottweil. Verantwortlich für diese Zusammenarbeit sind Marc Digeser, Koordinator und Ansprechpartner des FV 08, und Steffen Breinlinger, Leiter der Fachschaft Sport am LG. Regelmäßiges Training in der Doppelsporthalle macht die Teilnehmer der Fußball-Arbeitsgemeinschaft (AG) körperlich fit und steigert ihre Kondition; auch gehen sie im Anschluss entspannt in die Mittagsschule. Betreut werden sie dabei von den eigens dafür ausgebildeten Schülermentoren und engagierten FV 08-Mitgliedern Leonie Denner und Felix Gruber (beide Kursstufe 1) sowie Till Stauss und Fidelis Stehle (beide Kursstufe 2). So kann die Mittags- und Ganztagsbetreuung der Schule um sportliche Angebote erweitert werden.

Welche Pläne und Ziele hat die Fußball-AG in diesem Schuljahr? Ein besonderer Höhepunkt wird die Teilnahme der AG-Schüler an den Jugend-trainiert-für-Olympia-Wettkämpfen sein. In Zukunft sollen darüber hinaus Hospitationen und die Assistenz der Sportprofilschüler beim Vereinstraining sowie in Bereichen des Vereinsmanagements ermöglicht werden.

Auch die Motivation und Hinführung zur Schiedsrichterausbildung ist Ziel der Vereinbarung und bietet Sportprofilschülern einen neuen Anreiz. Simon Kläger, Kapitän der ersten Mannschaft des FV 08 und ehemaliger LG-Schüler, wird sich im Rahmen der Kooperation für den Fußball-Nachwuchs engagieren.