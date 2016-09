Rottweil FV 08: souverän verwandelt

Rottweil. Ein besonderes Augenmerk lag auf der offiziellen Präsentation des FV 08-Stickerstar-Sammelalbums. 350 Porträts der Spieler fertigte dafür der Rottweiler Fotograf Ralf Graner an. Finanzielle Unterstützung für die Aktion fand der FV 08 von verschiedenen Sponsoren.

Die dafür erforderliche Vorarbeit stemmte der Verein in Eigenleistung. Auf verschieden Börsen, die erste findet am verkaufsoffenen Sonntag, 16. Oktober, in der Volksbank Rottweil statt, können doppelt gekaufte Bilder getauscht werden, informierte Peter Weiss, dritter Vorsitzender des Vereins. Neben dem Spaß am Sammeln will der Verein mit dem Album das gegenseitige Kennenlernen der zahlreichen Spieler fördern.

Ein weiterer Höhepunkt bei der offiziellen Saisoneröffnung vor 400 Zuschauern (am sechsten Spieltag) war das Elfmeterschießen der lokalen Promigrößen: mit Bürgermeister Christian Ruf, der dem Torwart einen Erfolg gönnte, Reiner Armleder, der barfuß antrat, und Bernd Pfaff, der den Ball sauber ins Eck schob.